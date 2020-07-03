2020-07-03T12:13:52+03:00
Происшествия

В Марий Эл водитель сбил подростков и сбежал

Его до сих пор ищут
Лика ИСАЕВА
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Девушек доставили в больницу медикиДевушек доставили в больницу медикиФото: Олег УКЛАДОВ
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Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и двух пешеходов произошло 2 июля в 23.00 на 15 километре автодороги «Мари-Турек – Мари-Белямор» Мари-Турекского района республики.

Как сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл, две 16-летние девушки в темное время суток шли по краю дороги навстречу движения, но светоотражающих элементов на их одежде не было. К тому же подростки и не успели заметить, какой автомобиль сбил их. После наезда водитель не стал останавливаться и скрылся.

Девушки получили травмы, доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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