В Казани временно закроют улицы Гаяза Ихсаки и Туфана Миннуллина

2 Июль 2020 2020-07-02T18:02:29+03:00

Ограничения при этом коснутся не только автомобилистов, но и пешеходов

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Стало известно, что в июле в Казани на время ограничат движение по двум улицам в Вахитовском районе. Так, например, с 19.00 3 числа по 5 число закрыта для движения автомобилей будет улица Гаяза Ихсаки. А с 8.00 3 по 7 июля там же будет закрыт тротуар. Причина этого - реконструкция тепловых сетей.

Чуть позже - с 20.00 10 июля до 5.00 13 июля - перекрыта будет улица Туфана Миннуллина в районе зданий №55д по Петербургской и №1 по Калинина. Все это время на участке будут проводить работы на сетях водопровода.

Горожанам лучше заранее продумывать свой маршрут, учитывая временные ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU