В Казани временно закроют улицы Гаяза Ихсаки и Туфана Миннуллина
Стало известно, что в июле в Казани на время ограничат движение по двум улицам в Вахитовском районе. Так, например, с 19.00 3 числа по 5 число закрыта для движения автомобилей будет улица Гаяза Ихсаки. А с 8.00 3 по 7 июля там же будет закрыт тротуар. Причина этого - реконструкция тепловых сетей.
Чуть позже - с 20.00 10 июля до 5.00 13 июля - перекрыта будет улица Туфана Миннуллина в районе зданий №55д по Петербургской и №1 по Калинина. Все это время на участке будут проводить работы на сетях водопровода.
Горожанам лучше заранее продумывать свой маршрут, учитывая временные ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU