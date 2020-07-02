Владимир Путин назначил трех судей в Татарстане
Вместе с тем, глава государства определил и нового представителя президента России в квалификационных коллегиях судей
Глава государства также определил нового представителя президента России в квалификационных коллегиях судей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Татарстане назначены три новые судьи. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.
Так, председателем городского суда в Лениногорске стала Рината Сахавова, а заместителем городского суда в Набережных Челнах - Рустем Галимуллин. В горсуд татарстанского автограда также назначена судья Татьяна Копотева.
Вместе с тем, глава государства определил нового представителя президента России в квалификационных коллегиях судей. Им стал федеральный инспектор Татарстана Виктор Демидов.
ИСТОЧНИК KP.RU