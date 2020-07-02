В Татарстане до 15 августа закрыто движение по трассе М-7 “Волга” - Куалево - Пестрецы”

2 Июль 2020 2020-07-02T14:27:01+03:00

Причина этого - реконструкция участка от 1,6 километра до 2,1 километра

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В Пестречинском районе Татарстана временно ограничили движение по автодороге М-7 “Волга” - Кулаево - Пестрецы. Причина этого - реконструкция участка от 1,6 километра до 2,1 километра.

- Для объезда предлагаются автомобильные дороги: федерального значения М-7 "Волга" и регионального значения Казань - Шемордан, Старое Шигалеево – Пестрецы, М-7 "Волга" - Кулаево - Пестрецы, -замечают в пресс-службе Минтранспорта Татарстана. - Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги. Схема объезда с установкой дорожных знаков согласована с УГИБДД МВД республики.

Ограничения для движения автомобилей будут сняты 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU