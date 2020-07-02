2020-07-02T16:19:50+03:00
Происшествия

В Ульяновской области в пьяном ДТП пострадали два человека

“ВАЗ” выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем “Киа Спектра”
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В среду, 1 июля, на 23 километре 800 метре автодороги “Барыш-Инза-Карсун-Ур. Кралинское” столкнулись автомобили “ВАЗ 219110” и “Киа Спектра”. По предварительным данным, в 18.55 водитель отечественной легковушки выехал на встречку, что и стало причиной ДТП. Позже автоинспекторы выяснили, что 55-летний мужчина был пьян.

В результате аварии постарадали как водитель “ВАЗа”, так и 32-летний водитель “Киа”. С места происшествия все они были госпитализированы, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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