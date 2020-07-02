В Ульяновске пенсионер на иномарке насмерть сбил велосипедиста

2 Июль 2020 2020-07-02T13:04:51+03:00

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В среду, 1 июля, в Засвияжском районе Ульяновска автомобиль “Ниссан Эксперт” насмерть сбил пешехода. Наезд произошел в 9.15 на 200 километре 400 метре автодороги "Подъезд к городу Ульяновск от автодороги М5 "Урал". По предварительным данным, иномарка наехала на 54-летнего мужчину с велосипедом прямо на “зебре”.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. В то же время медицинская помощь понадобилась и 80-летнему водителю “Ниссана”. Пенсионер был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU