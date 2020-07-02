В Набережных Челнах посреди ночи загорелся автомобиль: на заднем сиденье обнаружено тело мужчины
Ночью в четверг, 2 июля, у дома №31/16 на улице Шамиля Усманова в Набережных Челнах загорелся автомобиль “ВАЗ-2114”. Когда на место оперативно прибыли сотрудники МЧС, у легковушки горели моторный отсек и панель приборов. Кроме того, огонь перекинулся на левую фару и бампер автомобиля Опель Астра.
Пожар на общей площади порядка 2 “квадратом” был ликвидирован в 1.55. В ходе тушения на заднем сиденье “четырнадцатой” было обнаружено тело 41-летнего мужчины. По предварительной причине он отравился продуктами горения.
Причиной произошедшего могла стать неисправность узлов и агрегатов автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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