В Ульяновске начались активные поиски 84-летнего Михаила Захарова
В Ульяновской области начались активные поиски 84-летнего Михаила Захарова из Заволжского района. Пенсионер перестал выходить на связь с близкими еще 26 июня, после чего они обратились за помощью к полицейским и волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Отметим, что Михаил Петрович ростом около 140 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые короткие волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи на нем был черный пиджак, серая рубашка, черные брюки, черные галоши и серая кепка.
Пропавших может находится в другом городе или районе. Просим всех, кто видел его, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU