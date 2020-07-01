В Елабуге из пожара спасли женщину с ожогами

1 Июль 2020 2020-07-01T17:05:12+03:00

Пострадавшую тут же госпитализировали с места происшествия

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Сегодня, 1 июля, в 9.35 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Елабуге. В нем говорилось, что на улице Большая Покровская горит одноэтажный дом №55.

В течение трех минут на место происшествия прибыли пожарные. Они увидели, как из окна квартиры на цокольном этаже валит густой дым. Жильцы дома сообщили, что внутри находятся люди.

Проникнув внутрь пожарные нашли на полу и спасли 58-летнюю женщину. Ее с помощью специального дыхательного устройства вывели на улицу и передали медикам «скорой». Пострадавшая получила ожоги и была госпитализирована. Вскоре пожар был потушен.

- Площадь возгорания составила 32 квадратных метра. Огнем была повреждена домашняя утварь и мебель. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU