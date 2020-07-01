2020-07-01T17:05:12+03:00
Происшествия

В Елабуге из пожара спасли женщину с ожогами

Пострадавшую тут же госпитализировали с места происшествия
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 июля, в 9.35 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Елабуге. В нем говорилось, что на улице Большая Покровская горит одноэтажный дом №55.

В течение трех минут на место происшествия прибыли пожарные. Они увидели, как из окна квартиры на цокольном этаже валит густой дым. Жильцы дома сообщили, что внутри находятся люди.

Проникнув внутрь пожарные нашли на полу и спасли 58-летнюю женщину. Ее с помощью специального дыхательного устройства вывели на улицу и передали медикам «скорой». Пострадавшая получила ожоги и была госпитализирована. Вскоре пожар был потушен.

- Площадь возгорания составила 32 квадратных метра. Огнем была повреждена домашняя утварь и мебель. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще семь организаций Татарстана признали влияющими на экономику России
В Елабуге из пожара спасли женщину с ожогами
В Марий Эл на борьбу с коронавирусом выделили еще 17,3 миллиона рублей
В Марий Эл в ДТП с «Ладой» и ГАЗом погиб один человек
На пост президента Татарстана претендуют уже пять кандидатов
В Чувашии установят минимальную цену на местный алкоголь
ЦИК Татарстана: бюллетени из неопломбированной урны срочно переложили в сейф-пакет
В Йошкар-Оле в ДТП с двумя иномарками пострадала годовалая девочка
Голосование по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 в Татарстане: свой выбор уже сделали 71,58% избирателей
В Татарстане установят бюст Героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Петра Гаврилова
1 июля 2020 года Минтимер Шаймиев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года в Татарстане: Роспотребнадзор не нашел нарушений безопасности на избирательных участках
В Татарстане во время пожара погибли мать-пенсионерка и ее сын
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Татарстане: приняли участие уже более 2 миллионов избирателей
В Ульяновской области умерли еще 4 человека с COVID-19: число летальных случаев достигло 43
Больницы Чебоксар получили новое оборудование для борьбы с коронавирусом на 8 миллионов рублей
В Набережных Челнах легковушка врезалась в припаркованный "Мерседес", водитель погиб