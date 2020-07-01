Голосование по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 в Татарстане: свой выбор уже сделали 71,58% избирателей

1 Июль 2020 2020-07-01T14:06:35+03:00

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Сегодня 1 июля последний день для голосования по поправкам в Конституцию РФ 2020. Участки открылись в 8.00 и закончат свою работу лишь в 20.00. По данным Центризбиркома Татарстана, на 10.00 явка в республике составила 2 миллиона 107 тысяч 684 человека - 71,58% от всего местного электората.

Так, 1 июля уже проголосовал первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики, Минтимер Шаймиев. А теперь стало известно, что и председатель регионального Избиркома Андрей Кондратьев также сделал свой выбор. Он проголосовал на участке, организованном на базе казанской гимназии №75.

По его словам, пока жалоб и претензии, которые действительно могли бы повлиять на процесс голосования в Татарстане, не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU