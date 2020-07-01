2020-07-01T13:39:36+03:00
Общество

ЦИК Татарстана: бюллетени из неопломбированной урны срочно переложили в сейф-пакет

На одном из избирательных участков в Казани засняли нарушение [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Сегодня, 1 июля 2020 года, заключительный день голосования по поправкам в Конституцию РФ. В Центризбирком Татарстана за эту среду уже поступило 13 сообщений о нарушениях на участках. Всех их рассмотрят в положенном порядке.

Тем не менее в Центризбиркоме республики подтвердили одно из них. Так, на избирательном участке №360 в Ново-Савиновском районе Казани. Там очевидец заснял на видео, что урна с бюллетенями не опломбирована и ее может открыть любой желающий.

В Центризбиркоме Татарстана сообщили, что по данному факту тут же были приняты меры. Бюллетени уже проголосовавших людей в срочном порядке переложили в сейф-пакет. Это нарушение сегодня же рассмотрит специальная комиссия.

На одном из избирательных участков в Казани нашли неопломбированную урну для голосования.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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