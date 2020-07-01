В Йошкар-Оле в ДТП с двумя иномарками пострадала годовалая девочка

1 Июль 2020 2020-07-01T12:54:11+03:00

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Во вторник, 30 июня, у дома №50 на улице Красноармейская в Йошкар-Оле произошло ДТП. В 21.40 там столкнулись автомобили Renault и KIA. По предварительным данным, водитель первой иномарки не выбрал безопасную дистанцию и врезался в машину, которая ехала впереди, сообщает пресс-служба ГИБДД Марий Эл.

В результате аварии пострадала годовалая пассажирка Renault и 28-летняя пассажирка KIA. С места произошедшего они обе были госпитализированы. Автоинспекторы отмечают, что ребенок не был пристегнут к детскому удерживающему креслу.

ИСТОЧНИК KP.RU