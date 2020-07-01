2020-07-01T11:46:38+03:00
Общество

В Татарстане установят бюст Героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Петра Гаврилова

Поручение об установке памятника дал президент республики Рустам Минниханов
Лика ИСАЕВА
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Петр Михайлович Гаврилов.Петр Михайлович Гаврилов.Фото: из личного архива героя публикации.
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Распоряжение об установке в республике бюста Героя Совестного Союза Петра Гаврилова подписал президент Татарстана Рустам Минниханов. Отважный майор появился на свет в 1900 году в селе Альведино Лаишевского уезда Казанской губернии. Теперь это территория Пестречинского района.

Уроженец ТАССР Петр Гаврилов с 22 июня 1941 года организовал оборону Брестской крепости. Он возглавил группу бойцов, вместе с которыми сражался на валу у Северных ворот Кобринского укрепления. В плен попал 23 июля раненым и обессиленным, когда уже не мог вести борьбу.

После окончания Великой Отечественной войны Петр Гаврилов переехал в Краснодар. Звание Героя Советского Союза ему присвоили в 1957 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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