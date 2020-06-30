2020-06-30T19:41:41+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара в бане погибла супружеская пара

Возгорание произошло в поселке Исергапово Бавлинского района республики [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Деревянная баня в домохозяйстве жителей поселка Исергапово Бавлинского района республики загорелась 30 июня в 13.30. Хозяева сразу вызвали сотрудников МЧС Татарстана и сообщили, что внутри горящего строения находятся их родственники - 57-летние супруги. Гости приехали в гости, а те и решили затопить баню. Возгорание заметили слишком поздно, когда пламя уже выбивалось наружу.

Тела погибших обнаружили во время тушения огня. Баня сгорела полностью, общая площадь пожара составила 32 квадратных метра.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

- Не исключено, что муж и жена сначала получили отравление угарным газом, которое привело к потере сознания, а уже затем произошло возгорание, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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