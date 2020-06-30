В историческом центре Казани появятся два садовых кольца, а крыши новых высоток оформят шатрами

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:30:08+03:00

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Сегодня, 30 июня, мэру Казани Ильсуру Метшину презентовали концепция устойчивого развития исторического поселения города.

- Это пространство не запретов, а возможностей. Но возможностей не через призму жажды наживы, а через сохранение и развитие исторической городской среды, - отметил перед этим градоначальник.

Главная задача здесь, по словам руководителя проектной группы Олега Маклакова, это поиск баланса между сохранением и развитием.

Что касается последнего, то его придадут уличным общественным пространствам, создав между существующими зелеными территориями единые связи.

- Предлагаем соединить все ценные элементы, акватории Казанки, Булака и Волги в единую систему. Вместе они образуют два садовых кольца, – рассказал Маклаков.

Так, первое из них пройдет от Кремлевской набережной по улицам Пушкина и Татарстан до Речного порта. А второе – от парка им.Горького, по улицам Вишневского, Назарбаева и до выхода к воде.

При этом новые высотки в центре Казани можно будет строить только на периферии исторического поселения – на их крышах должны быть шпили, башни, и шатры. Но главное, чтобы они не перекрывали вид уходящих вперед улиц или площадей.

Также в историческом центре столицы Татарстана будут три зоны с отдельными регламентами по строительству новых зданий.

Так, для первой предусмотрен упрощенный порядок согласования, у второй будут локальные ориентиры за пределами исторического ядра, он останется неизменным. В третьей зоне, самой близкой к старым зданиям, высотки можно строить только после особого подхода – вплоть до проведения международных конкурсов на лучший проект.

ИСТОЧНИК KP.RU