2020-06-30T15:54:08+03:00
Происшествия

Татарстанец сам рассказал участковому, что насмерть забил молотком спящую жену

Женщину увезли в больницу, но полученные ею травмы оказались несовместимые с жизнью
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В отношении 81-летнего жителя Чистопольского района возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как следует из его материалов, ночью 27 июня этого года в доме на улице Пионерская села Ишалькино пенсионер затаил лютую злобу на свою жену. Мужчина дождался пока та заснет и только тогда напал. Он нанес супруге несколько ударов молотком по голове. А на утро встретив на улице участкового обо всем ему рассказал. Женщине тут же вызвали «скорую» и увезли в больницу. Там усилия врачей, к сожалению, оказались тщетны – пострадавшая от полученных травм скончалась.

- Свою вину пенсионер признал. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об заключении подозреваемого под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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