30 Июнь 2020 2020-06-30T14:31:02+03:00

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Как передает Интернет-ресурс «Итиль», глава «Справедливой России» в Татарстане Альмир Михеев подал документы в Центральную избирательную комиссию РТ для выдвижения кандидатом в президенты республики.

Его программное заявление после конференции СР - глоток свежего воздуха в партийном поле.

- Любые выборы - это всегда возможность публично заявить о своих идеях и предложениях. Считаю, что воспользоваться подобным разумно. Партия — это о борьбе за власть. Не боретесь — значит, умерли, - заявил Михеев.

- Молодость. Справедливость. Дерзость, - комментируют авторы ресурса.