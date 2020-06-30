2020-06-30T17:47:28+03:00
Общество

В Татарстане временно изменится порядок курсирования семи электричек

Причина этого - ремонтные работы на перегоне Сосновка - Кизнер
Алина ГАБДУЛИНА
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Изменения коснутся поездов №№ 6925, 6926, 6438, 6428, 6924, 6923 и 6407.Изменения коснутся поездов №№ 6925, 6926, 6438, 6428, 6924, 6923 и 6407.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стало известно, что в Татарстане временно изменится порядок курсирования семи электричек. Все дело в ремонтных работах на перегоне Сосновка - Кизнер.

Так, с 7 по 15 июля пригородный поезд №6925 будет отправляться из Кизнера в Казань в 20.26. Сразу после он будет следовать немного измененному маршруту: 962-й километр (20.38-20.39) - Сосновка (20.45. - 20.46) - Заструг (20.54 - 20.57) - далее будут привычные остановки.

Поезд №6926 будет отправляться из Казани в 16.23. Следовательно, время его остановок по пути следования также изменится. В Кизнер электричка будет прибывать в 21.23.

Поезд №6438 будет отправляться из Казани в 19.07 и прибывать в Кизнер в 00.11.

Поезд №6428 “Казань-Вятские Поляны” также изменит расписание. Отправление перенесено на 16.35, прибытие в точку назначение намечено на 19.48.

С 8 по 15 июля пригородный поезд №6924 “Казань-Кизнер” будет отправляться в 4.22 и прибывать в 8.29. Поезд №6923 “Кизнер-Казань” будет отправляться в 9.45 и прибывать в 11.52. Поезд №6407 будет отправляться из Арска в 11.12 и прибывать в столицу Татарстана в 12.57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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