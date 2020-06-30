2020-06-30T17:49:49+03:00
Происшествия

В Ульяновске в ДТП с иномаркой и мотоциклом пострадали два человека

Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В понедельник, 29 июня, у дома №28 на улице Кузоватовская в Засвияжском районе Ульяновска столкнулись автомобиль “Вольво S40” и мотоцикл "Triumph TT6002". По предварительной информации, в 15.15 иномарка выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу байкеру, который двигался по главной.

В результате аварии пострадали 26-летний водитель "Triumph TT600" и его 24-летняя пассажирка. С места происшествия они были госпитализированы. Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что мотоцикл пострадавшего байкера не был зарегистрирован в установленном порядке, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ в мае выдал каждый третий ипотечный кредит в России
В Чувашии сформулировали правила поведения в соцсетях правительства
В Татарстане во время пожара в бане погибла супружеская пара
В Ульяновске в ДТП с иномаркой и мотоциклом пострадали два человека
В Татарстане временно изменится порядок курсирования семи электричек
В Марий Эл пьяный водитель сбил трех трех пешеходов и сбежал
Владелец Мазерати Quattroporte отсудил у властей Набережных Челнов более 527 тысяч рублей за яму на дороге
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Казани: телебашню подсветят цветами триколора
График отключения горячей воды в Казани на июль 2020 года
В историческом центре Казани появятся два садовых кольца, а крыши новых высоток оформят шатрами
Итоги Effie Index Global 2020: Билайн завоевал 4 место среди самых эффективных телеком брендов Европы и 7 место в мире
Татарстанец сам рассказал участковому, что насмерть забил молотком спящую жену
“Скоро парк станет еще лучше”: на казанском “Черном озере” начались работы третьей очереди реконструкции
Глава «Справедливой России» в Татарстане Альмир Михеев подал документы в Центральную избирательную комиссию РТ для выдвижения кандидатом в президенты республики