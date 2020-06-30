В Ульяновске в ДТП с иномаркой и мотоциклом пострадали два человека

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:49:49+03:00

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В понедельник, 29 июня, у дома №28 на улице Кузоватовская в Засвияжском районе Ульяновска столкнулись автомобиль “Вольво S40” и мотоцикл "Triumph TT6002". По предварительной информации, в 15.15 иномарка выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу байкеру, который двигался по главной.

В результате аварии пострадали 26-летний водитель "Triumph TT600" и его 24-летняя пассажирка. С места происшествия они были госпитализированы. Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что мотоцикл пострадавшего байкера не был зарегистрирован в установленном порядке, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU