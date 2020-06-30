Со 2 июля из Казани можно будет напрямую улететь в Анапу

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:20:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Российская авиакомпания запускает новые рейсы из Казани в Анапу. Полеты намерены начать уже со 2 июля. 189-метсные самолеты будут курсировать по данному направлению три раза в неделю.

Так, по вторникам вылет из столицы Татарстана будет производиться в 13.35 с посадкой в Анапе в 16.00, по пятницам – отправка в 00.05, прибытие в 2.25, по воскресеньям – взлет в 10.55, приземление в 13.00.

В свою очередь еще одна авиакомпания запускает рейсы в Анапу также три раза в неделю, но только по другим дням.

Так, на черноморское побережье из Казани можно еще слетать и по вторникам, четвергам и субботам.

Здесь на маршруте будет работать самолет Boeing, рассчитанный на 116 пассажиров. Из Казани он вылетает в 19.20, а прибывает в Анапу в 21.50. Обратный рейс в 16.00 с приземлением в столице Татарстана в 18.20.

В итоге рейсы в Анапу во время летней навигаций 2020 будут осуществлять уже четыре авиакомпании, сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU