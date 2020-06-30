В Ульяновской области скончались еще три пациента с коронавирусом

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:31:05+03:00

Сейчас под наблюдением в области находится 4 893 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 106 новых случаев коронавируса. Вместе с тем накануне были выписаны 94 ранее зараженных пациентов, а трое больных скончались. Такие цифры во вторник, 30 июня, дает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Глава региона Сергей Морозов пока никак не комментируют ситуацию с COVID-19, несмотря на то, что ранее делал это ежедневно на своей странице в соцсети. Минздрав области информацию о скончавшихся также не публикует.

- По области проведено 113 043 исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 105 843 человека, - сообщает региональный Роспотребнадзор. - Сейчас под наблюдением находится 4 893 человека, снято с наблюдения – 15 833.

ИСТОЧНИК KP.RU