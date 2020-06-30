В Чебоксарах за вечер дважды горел мусор: пострадал мужчина
В понедельник, 29 июня, в Чебоксарах дважды горел мусор: улице 40 лет Октября в 18.09 и на улице Гремячевская в 21.39. Во время первого пожара никто не пострадал, чего нельзя сказать о втором.
- В результате последнего пожара поврежден металлический забор. Пострадавший мужчина госпитализирован в ожоговое отделение БУ «РКБ», - сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.
Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.
Отметим, что с начала года на пожарах в республике пострадали 37 человек, погибли - 30.
ИСТОЧНИК KP.RU
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