2020-06-29T17:30:50+03:00
Общество

В Казани до 25 июля ограничат движение транспорта по улице Мусы Джалиля

Введено подобное ограничение для машин и на улице Зайни Султана
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Для автомобилистов столицы Татарстана очередная неприятная новость от местных властей. Так, согласно распоряжению Исполкома Казани, до 25 июля в городе перекрывается движение транспорта по улице Мусы Джалиля. При этом речь идет лишь о конкретном участке проезжей части – возле здания №14/10.

Причина этого неудобства для автомобилистов в запланированных на той территории строительно-ремонтных работах.

В тоже время, опять же по распоряжению Исполкома города, до 10 августа ограничили движение и по улице Зайни Султана - на участке от здания №12 до жилого дома №13. Здесь перекрытие связано с проведением реконструкции внутриквартальных тепловых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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