В июле 2020 года Татарстан ожидает два дополнительных нерабочих дня

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:22:49+03:00

Речь идет как о 1 числе этого летнего месяца, так и о последнем

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В связи с многочисленными обращениями жителей Татарстана пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты республики объясняет, что в июле 2020 года их ожидает два дополнительных нерабочих дня.

Так, если 1 июля, который не является праздничным, пройдет последний день для голосования по поправкам в Конституцию РФ. То 31 июля в Татарстане отмечается мусульманский праздник Курбан-байрам. В этом году он выпадает на пятницу и также является нерабочим днем.

При этом в первом случае накануне голосования рабочее время не сокращается, в отличие от 30 июля – здесь, как и полагается в предпраздничный день, жители республики будут работать меньше на один час.

ИСТОЧНИК KP.RU