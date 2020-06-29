В июле 2020 года Татарстан ожидает два дополнительных нерабочих дня
В связи с многочисленными обращениями жителей Татарстана пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты республики объясняет, что в июле 2020 года их ожидает два дополнительных нерабочих дня.
Так, если 1 июля, который не является праздничным, пройдет последний день для голосования по поправкам в Конституцию РФ. То 31 июля в Татарстане отмечается мусульманский праздник Курбан-байрам. В этом году он выпадает на пятницу и также является нерабочим днем.
При этом в первом случае накануне голосования рабочее время не сокращается, в отличие от 30 июля – здесь, как и полагается в предпраздничный день, жители республики будут работать меньше на один час.
ИСТОЧНИК KP.RU