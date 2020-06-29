В Татарстане психбольной напал на 7-летнюю девочку и начал срывать с нее одежду

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:14:50+03:00

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Вечером в воскресенье, 28 июня, на улице 40 лет Победы в Чистополе на глазах прохожих мужчина повалил на землю 7-летнюю девочку и начал срывать с нее одежду. На крики девочки прибежал мужчина. Прохожий оттолкнул нападавшего от ребенка и удерживал его, пока не приехали полицейские. Последних вызвали жильцы ближайшего дома.

Правоохранители задержали мужчину напавшего на девочку. Им оказался 42-летний местный житель, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

ИСТОЧНИК KP.RU