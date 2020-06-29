2020-06-29T14:44:44+03:00
Общество

Число безработных в Казани выросло до 26,2 тысяч человек

Большая их часть живет в Советском, Приволжском и Ново-Савиновском районах
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Всего в Татарстане сейчас 58,9 тысяч безработных.Всего в Татарстане сейчас 58,9 тысяч безработных.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Стало известно, что в период с 11 мая по 29 июня в Казани резко вырос уровень безработицы - в 1,6 раза. На данный момент без стабильного дохода живут 26,2 тысячи горожан.

Большинство из них - жители Советского, Приволжского и Ново-Савиновского районов. Об этом на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сообщила и. о. директора центра занятости населения столицы Татарстана Гульнара Филиппова.

Отметим, что всего в республике сейчас официально числиться 58,9 тысяч безработных. Это 2,9% трудоспособного населения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор магазина обуви, программист и врач: самые высокооплачиваемые профессии июня в Казани
Рустам Минниханов подал документы в качестве кандидата в президенты Татарстана
Казань примет специальную зимнюю Олимпиаду 2022
Число безработных в Казани выросло до 26,2 тысяч человек
В Татарстане психбольной напал на 7-летнюю девочку и начал срывать с нее одежду
"Народ сам все может": в Татарстане жители поселка решили сами отремонтировать дорогу
Отплыл от берега и перевернулся: На водохранилище Альметьевска третьи сутки идут поиски рыбака
Арнольд, Адам и Меланья: рейтинг самых редких детских имен в Казани
В Ульяновской области иномарка съехала в кювет и опрокинулась: водитель скончался на месте
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Татарстане: свой выбор уже сделала половина жителей республики
Казань стала первой среди городов ПФО по численности населения
В Татарстане в массовом ДТП погиб водитель пикапа
Строительство 1 этапа Большого Казанского кольца: запущено движение транспорта по временной схеме
Снятие ограничений в Татарстане 2020: с 29 июня открываются детские и спортивные площадки
В Татарстане во время пожара в частном доме погиб мужчина
В Татарстане ищут мужчину, который не вернулся домой с рыбалки
В Казани отец забрал 5-летнюю дочь и прятал от экс-супруги
В Татарстане иномарка врезалась в столб и загорелась: водитель скончался на месте
Сильный ветер в Татарстане стал причиной повреждения 15 деревьев и кровли двух зданий
В Татарстане иномарка на высокой скорости съехала в кювет: погиб водитель
В июля жителей Татарстана ждет два дополнительных выходных дня
В Татарстане столкнулись "БМВ" и "ВАЗ 2114": на месте аварии скончались два человека
В Набережных Челнах на автозаправке загорелся бенозовоз
Работающим жителям Татарстана старше 65 лет продлят больничные по карантину