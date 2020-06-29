Число безработных в Казани выросло до 26,2 тысяч человек
Большая их часть живет в Советском, Приволжском и Ново-Савиновском районах
Всего в Татарстане сейчас 58,9 тысяч безработных.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Стало известно, что в период с 11 мая по 29 июня в Казани резко вырос уровень безработицы - в 1,6 раза. На данный момент без стабильного дохода живут 26,2 тысячи горожан.
Большинство из них - жители Советского, Приволжского и Ново-Савиновского районов. Об этом на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сообщила и. о. директора центра занятости населения столицы Татарстана Гульнара Филиппова.
Отметим, что всего в республике сейчас официально числиться 58,9 тысяч безработных. Это 2,9% трудоспособного населения региона.
ИСТОЧНИК KP.RU