Казань стала первой среди городов ПФО по численности населения
По данным на 1 января 2020 года в Казани проживало 1,257 миллиона человек. По этому показателю столица Татарстана обошла все остальные города Приволжского федерального округа (ПФО), включая его центр - Нижний Новгород, где живут порядка 1,252 миллиона человек. Такие цифры называет Росстат.
Третьим после Казани и Нижнего Новгорода городом ПФО по численности населения стала Самара (1,156 миллиона человек), четвертым - Уфа (1,128 миллиона человек).
Отметим, что в Татарстане в целом на начала 2020 года проживало 3,9 миллиона человек, 900 тысяч из них в деревнях и селах.
ИСТОЧНИК KP.RU