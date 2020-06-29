Казань стала первой среди городов ПФО по численности населения

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:26:22+03:00

В Татарстане в целом на начала года проживало 3,9 миллионов человек, 900 тысяч из которых живут в деревнях и селах. Фото: Рамиль ГАЛИ

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По данным на 1 января 2020 года в Казани проживало 1,257 миллиона человек. По этому показателю столица Татарстана обошла все остальные города Приволжского федерального округа (ПФО), включая его центр - Нижний Новгород, где живут порядка 1,252 миллиона человек. Такие цифры называет Росстат.

Третьим после Казани и Нижнего Новгорода городом ПФО по численности населения стала Самара (1,156 миллиона человек), четвертым - Уфа (1,128 миллиона человек).

Отметим, что в Татарстане в целом на начала 2020 года проживало 3,9 миллиона человек, 900 тысяч из них в деревнях и селах.

ИСТОЧНИК KP.RU