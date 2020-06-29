В Ульяновской области иномарка съехала в кювет и опрокинулась: водитель скончался на месте

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:03:38+03:00

По предварительным данным, он не справился с управлением

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В воскресенье, 28 июня, на 88 километре 400 метре автодороги Цильна - Большое Нагаткино – Новоникулино – Тагай – Майна – Игнатовка – Чертановка в Майнском районе произошла смертельная авария.

Там в 00.10 автомобиль “Тойота Камри” съехал с трассы в кювет, а после опрокинулся. По предварительным данным, 57-летний водитель иномарки не справился с управлением.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Его пассажиры - 59-летний мужчина и 48-летняя женщина - были госпитализированы, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU