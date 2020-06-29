2020-06-29T10:50:06+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара в частном доме погиб мужчина

Его тело смогли найти только после того, как потушили огонь
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в частном доме на улице Гагарина в селе Корнаухово Рыбно-Слободского района республики произошел в воскресенье, 28 июня, в 5.57. Огонь обнаружили слишком поздно - к приезду пожарных обрушилась крыша. Соседи сообщили, что в деревянном доме остался хозяин.

Пламя перекинулось на соседний дом, но его удалось отстоять. Во время разборки и проливки сгоревших конструкций обнаружено тело владельца дома.

- В результате пожара огнем уничтожено жилое здание на площади 32 квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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