В Казани отец забрал 5-летнюю дочь и прятал от экс-супруги

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:03:36+03:00

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В Вахитовском районе столицы Татарстана после развода родителей возник спор из-за места жительства пятилетней дочери. Не договорившись между собой, отец забрал девочку из детского сада и скрывал ее от экс-супруги. В этом ему помогали его родители.

Женщина обратилась в суд, и по его решению место жительства ребенка было определено вместе с матерью.

Исполнять это решение принялись судебные приставы. По месту жительства мужчины дверь приставам никто не открывал, но было понятно, что в квартире находится человек. Когда через дверь отцу объяснили, чем ему грозит воспрепятствование законной деятельности приставам и неисполнение решения суда, мужчина рассказал, где прячут ребенка.

Оказалось, что малышка находится в квартире его отца, дедушки девочки. Завидев судебных приставов, он попытался спрятать ребенка, но неудачно - приставы изъяли малышку и вернули ее матери.

ИСТОЧНИК KP.RU