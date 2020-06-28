В Татарстане иномарка врезалась в столб и загорелась: водитель скончался на месте
Сегодня, 28 июня, у СНТ Аэропорт в Лаишевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Около 8 часов утра там съехал с дороги и врезался в столб ЛЭП автомобиль Ниссан-Навара. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением. От удара машина загорелась.
- 45-летний водитель погиб на месте. Его 43-летнему пассажиру была оказана медицинская помощь на месте. В результате ДТП автомобиль сгорел полностью. Площадь горения 15 квадратных метров, - отмечают в пресс-службе МЧС республики.
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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