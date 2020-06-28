В июля жителей Татарстана ждет два дополнительных выходных дня
Речь идет об общероссийском дне голосования по поправкам в Конституцию России и исламском празднике Курбан-байрам
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что в июля жителей Татарстана ждет два дополнительных выходных дня. Так, 1 числа граждане не будут работать из-за голосования по поправкам в Конституцию России, а 31 числа - из-за исламского праздника окончания хаджа Курбан-байрам.
- Продолжительность рабочего дня 30 июня не сокращается, так как этот день не является предпраздничным днем. Продолжительность рабочего дня 30 июля сокращается на один час, - заметили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты республики.
ИСТОЧНИК KP.RU