В Татарстане столкнулись "БМВ" и "ВАЗ 2114": на месте аварии скончались два человека
В субботу, 27 июня, в Тукаевском районе произошла смертельная авария. В 17.15 на участке автодороги Набережные Челны – Водозабор – поселок Новый столкнулись автомобили "БМВ" и "ВАЗ 2114". По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречку, где все и случилось.
- В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте ДТП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщают в пресс-службе МВД Татарстана.
Отметим, что это - не единственная смертельная авария, которая произошла в республике накануне. Так, в 21.15 на 10 километре автодороги Азнакаево - Тумутук - Кук Тяка "Фольксваген" съехал в кювет. Водитель иномарки также скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU