В Татарстане столкнулись "БМВ" и "ВАЗ 2114": на месте аварии скончались два человека

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:03:34+03:00

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречку, где и произошло ДТП

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В субботу, 27 июня, в Тукаевском районе произошла смертельная авария. В 17.15 на участке автодороги Набережные Челны – Водозабор – поселок Новый столкнулись автомобили "БМВ" и "ВАЗ 2114". По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречку, где все и случилось.

- В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте ДТП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщают в пресс-службе МВД Татарстана.

Отметим, что это - не единственная смертельная авария, которая произошла в республике накануне. Так, в 21.15 на 10 километре автодороги Азнакаево - Тумутук - Кук Тяка "Фольксваген" съехал в кювет. Водитель иномарки также скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU