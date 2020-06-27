"Здесь я сам чувствую себя молодым": Президент Татарстана осмотрел крупнейший в России экстрим-парк

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:40:17+03:00

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27 июня в России отмечается День молодежи. По этому случаю президент Татарстана Рустам Минниханов решил посетить экстрим-парк «УРАМ», расположенный под мостом Миллениум.

Новый экстрим-парк состоит из 8 зон: скейт-парка, двух памп-треков для опытных и начинающих спортсменов, площадки для воркаута и паркура, стритбольного парка, эйр-парка и тренинг-зоны. «УРАМ» – самый большой экстрим-парк в России. Площадь его территории достигает 1,9 гектара. Из-за текущей санитарно-эпидемиологической обстановки тестовые заезды проводились без зрителей и при соблюдении всех мер безопасности.

В одном из шатров Рустам Минниханов по видеосвязи поприветствовал участников онлайн-форум «Время молодых». В форуме принимают участие 1000 представителей активной молодежи из 31 региона России и 15 стран. Программа включает дискуссии, творческие встречи и лекции от именитых спикеров, сообщает пресс-служба Президента РТ.

- Несмотря на некоторые ограничения, мы отмечаем этот праздник на такой прекрасной площадке. Она практически готова, идут тестовые соревнования. Рядом мы строим закрытый парк, где можно будет заниматься и зимой. Для нашей молодежи мы должны создавать все условия. Здесь я сам чувствую себя молодым, – признался Президент РТ.

Он также вручил памятные медали за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе!» самым активным волонтерам республики.

Для казанцев и гостей города экстрим-парк «УРАМ» откроется летом, как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка и завершатся все технические, подготовительные и пуско-наладочные работы.

Справка

В 2018 году в Татарстане появилось движение уличных сообществ URAM (Urban Arts Movement), а в 2019 году его представители обратились к Рустаму Минниханову с просьбой открыть современный экстрим-парк под мостом Миллениум и получили поддержку Президента РТ. В основу проекта легли предложения самих уличных сообществ.

Сегодня также ведется строительство крытого экстрим-парка – центра городских молодежных сообществ Татарстана, который также расположится под мостом Миллениум. Крытый парк позволит молодежи круглый год заниматься уличными искусствами и экстремальными видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU