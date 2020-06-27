"Мне нужны деньги и твой телефон": 17-летний парень избил прохожего около его дома

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:26:11+03:00

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В центральную районную больницу Зеленодольска доставили 28-летнего жителя поселка Васильево. У него диагностировали перелом челюсти и носа. Медики сообщили о пациенте в полицию.

Устанавливая обстоятельства произошедшего, сотрудники уголовного розыска выяснили, что поздно ночью у своего дома к потерпевшему подошел неизвестный. Злоумышленник нанес мужчине побои, требовал у него денежные средства и сотовый телефон.

Приметы подозреваемого были направлены наружным нарядам полиции. В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 17-летний житель Васильево. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU