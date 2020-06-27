2020-06-27T11:46:47+03:00
Общество

Мучал кашель, было трудно дышать: у татарстанца подозревали коронавирус, но оказалась куриная кость в бронхе

Медики смогли извлечь ее
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: минздрав РТ.Фото: минздрав РТ.
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Двухсантиметровый позвонок курицы удалили из бронха 53-летнего жителя села Шемордан врачи-эндоскописты Центральной городской клинической больницы №18 Казани. Инородное тело находилось в правом главном бронхе. Чтобы его удалить врачам пришлось потрудиться – косточка пролежала месяц и уже начала прирастать к тканям бронха.

С помощью специального инструмента врач-эндоскопист вынул инородное тело. Находка удивила не только врачей, но и самого пациента. Он не помнил, как проглотил косточку.

- Пациент был растерян и удивлен, когда мы достали косточку из его бронха. Это сейчас он уже начал вспоминать, как в мае во время еды поперхнулся и проглотил косточку, но тогда он думал, что она попала в желудок, — рассказывает врач-эндоскопист Руслан Халитович Фахретдинов

Пациента мучал кашель, поднялась температура, ему было тяжело дышать и с подозрением на коронавирус 9 июня его доставили из Шемордана в РКИБ, а оттуда с отрицательным с результатом на коронавирус перевели на лечение в ЦГКБ №18 Казани. Мужчина был госпитализирован в терапевтическое отделение с пневмонией. Его лечащий доктор назначил томографию, на которой было обнаружено инородное тело в бронхе.

Пациент был направлен в Центр эндоскопической хирургии больницы, где было решено провести бронхоскопию. Процедуру провел Руслан Фахретдинов. Ему ассистировал заведующий центром Николай Сухарев.

Сейчас пациента ничего не беспокоит, его перестал мучать кашель. Он безмерно благодарен врачам.

- Они такие молодцы, герои. Я им очень благодарен, побольше бы таких специалистов, — благодарит медиков мужчина.

Извлеченную из бронха косточку врачи-эндоскописты отдали пациенту, чтобы он показал ее лечащему доктору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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