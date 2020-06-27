Защитник "Ак Барса" перешел в "Торпедо"

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:30:20+03:00

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"Ак Барс" расстался с защитником. Марк Марин продолжит свою карьеру в нижегородском "Торпедо". 24-летний уроженец Тольятти является воспитанником казанского "Ак Барса". С юных лет Марк демонстрировал надежную игру в обороне и считался одним из самых перспективных игроков своего амплуа в стране. В составе юношеской сборной России хоккеист дважды становился серебряным призером престижных международных турниров - Мирового Кубка Вызова и Европейского зимнего Олимпийского фестиваля.

Уже в 16-летнем возрасте новобранец "Торпедо" дебютировал в МХЛ, а чуть позднее стал регулярно привлекаться к тренировкам с основной командой "Ак Барса". На протяжении последних четырех лет Марин начинал подготовку к сезону с главной командой Татарстана, участвовал в различных предсезонных турнирах, но пробиться в основу трехкратного обладателя Кубка Гагарина не получалось.

На уровне ВХЛ габаритный и рослый защитник два сезона подряд был капитаном "Барса", неоднократно становился лучшим игроком обороны не только в своей команде, но и во всей лиге. Всего в ВХЛ на счету хоккеиста 209 матчей, в которых он набрал 53 (20+33) очка.

ИСТОЧНИК KP.RU