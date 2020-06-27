Чат-бот по поиску участка для голосования по поправкам в Конституцию РФ запустили в Татарстане

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:05:53+03:00

Это первый подобный случай на территории России

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В Татарстане запустили первый в России чат-бот по поиску участка для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Сервис «Мой избирательный участок» уже доступен всем жителям республики.

Чат-бот Центризбиркома РТ работает по принципу виртуального общения. Бот приветствует пользователя и предлагает помощь в поиске ближайшего избирательного участка. Для этого достаточно ввести город и улицу. Например: «Казань, Мира». Система отдельными сообщениями предложит все площадки для голосования, расположенные поблизости.

Нажав на табличку с адресом участка, пользователь получит более детальную информацию. Ему будут доступны адрес, телефоны избирательной комиссии и помещения для голосования. Также здесь отразится геопозиция участка, благодаря чему у избирателя не возникнет трудностей с ориентацией на местности и подбором маршрута.

Ранее онлайн-поиск избирательного участка был доступен только на сайте Центризбиркома России, где система более сложная и запрашивает для поиска детальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU