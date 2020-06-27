Не заподозрил подвоха: житель Татарстана перевел "сотрудникам банка" 240 тысяч рублей

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:22:29+03:00

Он не сразу понял, что стал жертвой мошенников

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25 июня в полицию обратился 24-летний житель поселка Благодатный Азнакаевского района. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. Вечером предыдущего дня на мобильный телефон мужчине поступил звонок от якобы сотрудников банка. Неизвестные утверждали, что с карты потерпевшего пытаются снять крупную сумму денег.

- Мужчина не заподозрил обмана и сообщил аферистам данные своей банковской карты, после чего с его счета было снято около двухсот сорока тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД республики.

Сотрудникам полиции было установлено, что номер неизвестных зарегистрирован в Москве. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU