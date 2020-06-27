Не заподозрил подвоха: житель Татарстана перевел "сотрудникам банка" 240 тысяч рублей
25 июня в полицию обратился 24-летний житель поселка Благодатный Азнакаевского района. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. Вечером предыдущего дня на мобильный телефон мужчине поступил звонок от якобы сотрудников банка. Неизвестные утверждали, что с карты потерпевшего пытаются снять крупную сумму денег.
- Мужчина не заподозрил обмана и сообщил аферистам данные своей банковской карты, после чего с его счета было снято около двухсот сорока тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД республики.
Сотрудникам полиции было установлено, что номер неизвестных зарегистрирован в Москве. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU