На автодороге Казань-Шемордан КАМАЗ протаранил легковушку: три человека погибли
В эту пятницу, 26 июня, около половины двенадцатого в Пестречинском районе Татарстана на 20 километре автодороги Казань-Шемордан произошла смертельная авария.
Там, по предварительным данным, водитель КАМАЗа с прицепом выехал на скорости прямо на встречку, где многотонный грузовик буквально протаранил легковой автомобиль Хэнде Соната.
Фото: МВД Татарстана
Удар был такой силы, что в результате данного дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель КАМАЗа и водитель легковушки, а также его пассажир.
Фото: МВД Татарстана
На место аварии для выяснения обстоятельств произошедшего прибыли сотрудники ГИБДД. Сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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