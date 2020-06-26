На автодороге Казань-Шемордан КАМАЗ протаранил легковушку: три человека погибли

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:27:14+03:00

Обстоятельства произошедшего до сих пор устанавливаются [фото]

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В эту пятницу, 26 июня, около половины двенадцатого в Пестречинском районе Татарстана на 20 километре автодороги Казань-Шемордан произошла смертельная авария.

Там, по предварительным данным, водитель КАМАЗа с прицепом выехал на скорости прямо на встречку, где многотонный грузовик буквально протаранил легковой автомобиль Хэнде Соната.

Фото: МВД Татарстана

Удар был такой силы, что в результате данного дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель КАМАЗа и водитель легковушки, а также его пассажир.

Фото: МВД Татарстана

На место аварии для выяснения обстоятельств произошедшего прибыли сотрудники ГИБДД. Сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU