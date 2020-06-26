Пожар в казанском поселке на 120 квадратных метров: пострадал один человек

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:48:03+03:00

У дома горела крыша и несколько комнат

Изменить размер текста: A A

Частный одноэтажный дом в казанском поселке Новая Сосновка на улице 2-ая Молдавская загорелся вечером, в 20.54, в четверг, 25 июня. К приезду пожарных полыхала крыша и несколько комнат.

Сотрудников МЧС встречали хозяева дома, которые сообщили, что внутри нет посторонних. Правда, во время эвакуации из горящего дома 28-летняя женщина получила резанную рану руки, ее увезли в травмпункт.

- В результате пожара погибших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Сгорела кровля дома, помещения кухни и коридора общей площадью 120 квадратных метров. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU