В Чувашии на 26 июня 2020 года зафиксированы три новые смерти от коронавируса

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:26:35+03:00

С начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 4 860 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным, с начала пандемии в республике зафиксировано 28 летальных исходов от инфекции

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По данным на 26 июня 2002 года, в Чувашии выявлено 58 новых случаев коронавируса. Вместе с тем, в республике были выписаны 40 ранее зараженных и зафиксированы 3 новых смерти. Такие цифры в пятницу дает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Подробностей новых смертей от коронавируса Минздрав Чувашии пока не сообщает.

Заметим, что с начала пандемии в республике выявили 4 860 случаев коронавируса. На данный момент 2 807 больных выздоровели, 28 - скончались. С начала исследований проведено 96 478 тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU