В Чувашии на 26 июня 2020 года зафиксированы три новые смерти от коронавируса
По последним данным, с начала пандемии в республике зафиксировано 28 летальных исходов от инфекции
С начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 4 860 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:
По данным на 26 июня 2002 года, в Чувашии выявлено 58 новых случаев коронавируса. Вместе с тем, в республике были выписаны 40 ранее зараженных и зафиксированы 3 новых смерти. Такие цифры в пятницу дает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Подробностей новых смертей от коронавируса Минздрав Чувашии пока не сообщает.
Заметим, что с начала пандемии в республике выявили 4 860 случаев коронавируса. На данный момент 2 807 больных выздоровели, 28 - скончались. С начала исследований проведено 96 478 тестов на COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU