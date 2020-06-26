У казанца списали со счета больше денег, чем он должен: мужчина разбил кирпичом окно приставу

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:15:04+03:00

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Картину жесткого задержания увидели жители улицы Серова в Московском районе Казани. Два судебных пристава закручивали руки за спину лежащему на земле мужчине.

Позже появился комментарий от пресс-службы УФССП Татарстана. Оказывается, разгневанный мужчина пришел выяснять отношения с приставами, но на прием предварительно не записался. Вот его и отказались впускать в здание. Мужчина же, разозлившись, бросил кирпич в окно одного из кабинетов.

Только чудо спасли от травм судебного пристава, ведущую прием одной из посетительниц. Окно было разбито, а нападавшего задержали. Эту финальную сцену и увидели очевидцы.

Задержанного доставили в отдел полиции, там выяснили его личность. Проверили мужчину и по своей базе данных должников приставы.

- Гражданин задолжал по налогам более 5,8 тысяч рублей, с его банковского счета списали 7 тысяч рублей, что, вероятно, явилось основанием визита мужчины в отделение, так как причину своего поступка и визита он не объяснил, - сообщили в УФСПП Татарстана. - Предварительно записываться на прием он не стал, пытался пройти с улицы просто так.

ИСТОЧНИК KP.RU