2020-06-26T09:07:31+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле на бульваре Победы в ДТП велосипедистов пострадала девушка

Она в состоянии средней тяжести доставлена в больницу
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие 26 июня вечером на бульваре Победы в столице Марий Эл. Столкнулись два велосипедиста - 14-летний подросток и 22-летняя девушка. Травмы средней степени тяжести получила девушка. Ее госпитализировали.

Как сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл, предварительная версия причин столкновения - превышение скорости подростком, который катался в общественном месте в группе велосипедистов на большой скорости.

Местные жители рассказали "Комсомолке", что этот бульвар давно уже стал небезопасен для отдыхающих - велосипедисты избрали его местом своих встреч, велотреком, и не считаются с пешеходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане во время ночного пожара погиб один человек
в Набережных Челнах не будут объявлять эпидемию из-за роста заболевания вирусной пневмонией
В Чувашии на 26 июня 2020 года зафиксированы три новые смерти от коронавируса
У казанца списали со счета больше денег, чем он должен: мужчина разбил кирпичом окно приставу
В Чувашии нашли пенсионера, который пропал в лесу
Смерть от коронавируса в Татарстане: 26 июня зафиксирован 14 летальный исход болезни
В Татарстане американский акита разорвал лицо 11-летней девочки
В Чебоксарах за пытки утюгом осудили трех мужчин, в том числе несовершеннолетнего
В Йошкар-Оле на бульваре Победы в ДТП велосипедистов пострадала девушка
Морила голодом и топила в ванне: в Татарстане мать будут судить за истязания 10-летнего сына
В Чувашии огласили приговор насильнику, который вернулся к своей жертве и снова над ней надругался
Больных коронавирусом из Набережных Челнов могут увезти лечиться в Менделеевск
Житель Казани, гулявший в купальнике на улице, получил 7 лет колонии за развращение детей
В Набережных Челнах с могилы ветерана Великой Отечественной войны украли ограду, а на другой устроили дорогу
Билайн предлагает смартфоны Samsung 2020 года от 199 рублей в месяц
В Казанском зоопарке «Река Замбези» для большеухих лисиц выбирают имена
В Йошкар-Оле 11-месячная девочка утонула в ванне