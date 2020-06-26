В Йошкар-Оле на бульваре Победы в ДТП велосипедистов пострадала девушка

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:07:31+03:00

Она в состоянии средней тяжести доставлена в больницу

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Дорожно-транспортное происшествие 26 июня вечером на бульваре Победы в столице Марий Эл. Столкнулись два велосипедиста - 14-летний подросток и 22-летняя девушка. Травмы средней степени тяжести получила девушка. Ее госпитализировали.

Как сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл, предварительная версия причин столкновения - превышение скорости подростком, который катался в общественном месте в группе велосипедистов на большой скорости.

Местные жители рассказали "Комсомолке", что этот бульвар давно уже стал небезопасен для отдыхающих - велосипедисты избрали его местом своих встреч, велотреком, и не считаются с пешеходами.

ИСТОЧНИК KP.RU