В Йошкар-Оле на бульваре Победы в ДТП велосипедистов пострадала девушка
Дорожно-транспортное происшествие 26 июня вечером на бульваре Победы в столице Марий Эл. Столкнулись два велосипедиста - 14-летний подросток и 22-летняя девушка. Травмы средней степени тяжести получила девушка. Ее госпитализировали.
Как сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл, предварительная версия причин столкновения - превышение скорости подростком, который катался в общественном месте в группе велосипедистов на большой скорости.
Местные жители рассказали "Комсомолке", что этот бульвар давно уже стал небезопасен для отдыхающих - велосипедисты избрали его местом своих встреч, велотреком, и не считаются с пешеходами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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