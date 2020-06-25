Морила голодом и топила в ванне: в Татарстане мать будут судить за истязания 10-летнего сына

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:36:53+03:00

Свою вину женщина так и не признала

Изменить размер текста: A A

Жительницу Заинска - 45-летнюю Веру Д., собираются судить по двум уголовным статьям: "Истязание несовершеннолетнего" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением".

По версии следствия, с 2018 по 2020 года женщина систематически избивала 10-летнего сына за то, что тот, по мнению матери, плохо делал домашние уроки, а также баловался и не слушался.

Как следует из материалов уголовного дела, женщина привязала поясом от халата руку ребенка к стулу и била по голове. Родственники семьи также сообщили, что, напившись, Вера избила сына палкой, а затем, удерживая за шею, затащила в ванную и засунула мальчика под холодную воду, притопив его.

В апреле 2020 года мальчика из семьи изъяли и отправили в больницу. Там медики поставили ему диагноз: "Дефицит веса". По словам мальчика, мама могла кормить его целыми днями.

- Свою вину обвиняемая не признала, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - На время следствия она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU