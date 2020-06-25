2020-06-25T18:36:53+03:00
Происшествия

Морила голодом и топила в ванне: в Татарстане мать будут судить за истязания 10-летнего сына

Свою вину женщина так и не признала
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жительницу Заинска - 45-летнюю Веру Д., собираются судить по двум уголовным статьям: "Истязание несовершеннолетнего" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением".

По версии следствия, с 2018 по 2020 года женщина систематически избивала 10-летнего сына за то, что тот, по мнению матери, плохо делал домашние уроки, а также баловался и не слушался.

Как следует из материалов уголовного дела, женщина привязала поясом от халата руку ребенка к стулу и била по голове. Родственники семьи также сообщили, что, напившись, Вера избила сына палкой, а затем, удерживая за шею, затащила в ванную и засунула мальчика под холодную воду, притопив его.

В апреле 2020 года мальчика из семьи изъяли и отправили в больницу. Там медики поставили ему диагноз: "Дефицит веса". По словам мальчика, мама могла кормить его целыми днями.

- Свою вину обвиняемая не признала, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - На время следствия она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Морила голодом и топила в ванне: в Татарстане мать будут судить за истязания 10-летнего сына
В Чувашии огласили приговор насильнику, который вернулся к своей жертве и снова над ней надругался
Больных коронавирусом из Набережных Челнов могут увезти лечиться в Менделеевск
Житель Казани, гулявший в купальнике на улице, получил 7 лет колонии за развращение детей
В Набережных Челнах с могилы ветерана Великой Отечественной войны украли ограду, а на другой устроили дорогу
Билайн предлагает смартфоны Samsung 2020 года от 199 рублей в месяц
В Казанском зоопарке «Река Замбези» для большеухих лисиц выбирают имена
В Йошкар-Оле 11-месячная девочка утонула в ванне
“Для такого отдыха еще рановато”: казанцы отправились купаться, несмотря на то, что все пляжи закрыты
ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
В Чувашии двое суток ищут пенсионера, который ушел в лес и пропал
В Казани вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и президент Татарстана Рустам Минниханов открыли отремонтированный ДК им.Саид-Галиева
КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборы в президенты Татарстана 2020
Слуцкий звал его, но бразилец отказался: Стало известно о срыве перехода Вагнера Лава в "Рубин"
Стало известно, что бюст Героя Советского Союза Халила Хайруллина в Татарстане разгромили 8-летние дети
Вице-премьер России Марат Хуснуллин осмотрел маршрут будущей автотрассы Москва-Казань
«Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров»: Путин поздравил со 100-летием образования ТАССР
В аэропорту Казани приземлился самолет названный в честь Мусы Джалиля
В Набережных Челнах пропал 36-летний мужчина, который болен эпилепсией
В Чебоксарах после аварии перевернулась "скорая", четверо пострадали
В Казани неизвестный получил пулю в ногу, когда душил сотрудницу салона красоты
Казань примет Кубок Чемпионов по хоккею
Посевная кампания 2020 обошлась Татарстану в 25 миллиардов рублей
Украл и оставил в лесу: В Ульяновской области безработный похитил лошадь
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Татарстане: на открытом воздухе организуют почти 370 участков
В Ульяновске на три недели закрыли Императорский мост через Волгу
Депутат Госдумы Альфия Когогина заявила о необходимости увеличения числа моногородов
СМИ: "Рубин" согласовал контракт с полузащитником "Зенита"