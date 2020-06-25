В Йошкар-Оле 11-месячная девочка утонула в ванне
Трагедия произошла 22 июня в одной из квартир Йошкар-Оле. Молодая мама решила искупать свою 11-месячную дочь. В какой-то момент женщина вышла "на минуточку" из ванной. Когда она вернулась, ребенок уже не подавал признаков жизни. Девочка захлебнулась и утонула в ванне.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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