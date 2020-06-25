2020-06-25T14:43:55+03:00
Экономика

ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ предлагает предпринимателям новую услугу «Выездной сервис», с помощью которой клиент сможет открыть расчетный счет без посещения офиса банка. В настоящее время сервис уже доступен в 17 городах России.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо на сайте ВТБ подать заявку на открытие счета. После чего с клиентом свяжется сотрудник банка и подтвердит запрос на удаленную операцию. Выездной менеджер обсудит c клиентом по телефону список документов, который потребуется для открытия расчетного счета, и договорится о дате, времени и месте встречи с предпринимателем.

Воспользоваться сервисом могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся частной практикой. На текущий момент «Выездной сервис» доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске, Тюмени и Оренбурге.

- Для предпринимателей очень важна экономия времени и удобство обслуживания. Понимая это, мы разработали «Выездной сервис», который позволит новым клиентам банка, не выходя из дома или их офиса, быстро открыть расчётный счёт и начать осуществлять свою предпринимательскую деятельность. Пока сервис запущен в 17 городах России, но в дальнейшем мы планируем масштабировать его и на другие регионы страны, - отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
“Для такого отдыха еще рановато”: казанцы отправились купаться, несмотря на то, что все пляжи закрыты
ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
В Чувашии двое суток ищут пенсионера, который ушел в лес и пропал
В Казани вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и президент Татарстана Рустам Минниханов открыли отремонтированный ДК им.Саид-Галиева
КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборы в президенты Татарстана 2020
Слуцкий звал его, но бразилец отказался: Стало известно о срыве перехода Вагнера Лава в "Рубин"
Стало известно, что бюст Героя Советского Союза Халила Хайруллина в Татарстане разгромили 8-летние дети
Вице-премьер России Марат Хуснуллин осмотрел маршрут будущей автотрассы Москва-Казань
«Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров»: Путин поздравил со 100-летием образования ТАССР
В аэропорту Казани приземлился самолет названный в честь Мусы Джалиля
В Набережных Челнах пропал 36-летний мужчина, который болен эпилепсией
В Чебоксарах после аварии перевернулась "скорая", четверо пострадали
В Казани неизвестный получил пулю в ногу, когда душил сотрудницу салона красоты
Казань примет Кубок Чемпионов по хоккею
Посевная кампания 2020 обошлась Татарстану в 25 миллиардов рублей
Украл и оставил в лесу: В Ульяновской области безработный похитил лошадь
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Татарстане: на открытом воздухе организуют почти 370 участков
В Ульяновске на три недели закрыли Императорский мост через Волгу
Депутат Госдумы Альфия Когогина заявила о необходимости увеличения числа моногородов
СМИ: "Рубин" согласовал контракт с полузащитником "Зенита"