В Казани вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и президент Татарстана Рустам Минниханов открыли отремонтированный ДК им.Саид-Галиева

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:29:44+03:00

Около одного из старейших домов культуры города, памятника архитектуры сталинской эпохи, построенного в 1959 году, работает фонтан и разбит сквер [фото]

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Сегодня, 25 июня, в казанском поселке Дербышки после капремонта открыли один из старейших в городе домовв культуры - ДК им.Саид-Галиева

В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, зам главы Минкульта России Владимир Осинцев и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что работы по капремонту ДК им.Саид-Галиева стартовал еще летом 2019 года.

Внутри его помещения были оформлены уникальными авторскими люстрами и бра, авторской лепниной, выполненной в художественных мастерских Ленинграда. Именно эти детали подверглись особому вниманию реставраторов.

Фото: president.tatarstan.ru

- Я помню этот ДК, помню, как мы приезжали сюда еще детьми. Потом он был не в самом лучшем состоянии. То, что сегодня его открывают в таком прекрасном виде – это огромное достижение, - отметил Хуснуллин, который с 2001 по 2010 года занимал пост главы Минстроя Татарстана.

Фото: president.tatarstan.ru

После он вместе с Рустамом Миннихановым осмотрели обновленный ДК изнутри. Так, они посетили концертный зал, библиотеку и многофункциональный кинозал.

Фото: president.tatarstan.ru

- Мы будем и впредь продолжать работу в данном направлении. У нас еще несколько серьезных объектов в этом году. Это Алафузовский театр, дворец культуры железнодорожников в поселке Юдино, КЦ «Чулпан» и ряд других проектов, – заявил в итоге президент Татарстана.

Фото: president.tatarstan.ru

Фото: president.tatarstan.ru

СПРАВКА

ДК им.Саид-Галиева является одним из старейших домов культуры Казани, памятником архитектуры сталинской эпохи, построенным в 1959 году. Его назвали в честь советского партийного деятеля Сахиб-Гарей Саид-Галиева. К ДК примыкает парк, а на его площади разбит сквер и работает фонтан.

За свою 60-летнюю историю ДК им.Саид-Галиева в рамках различных мероприятий посетило более 30 миллионов человек.

Расположенный на территории Советского района Казани этот Дом культуры обслуживает население жилого массива Дербышки и прилегающих к нему поселений: Киндери, Аки, Сосновка, Нагорный, Большие и Малые Дербышки, Научный городок и Ветеринарный городок. В районе обслуживания ДК находятся 9 школ и гимназий, 2 профессиональных лицея, строительный колледж, 2 детских дома-интерната, дом-интернат для детей-инвалидов, 10 детских садов, промышленные предприятия. В нем работает три отдела: детский, художественный и культурно-досуговый. Действует 45 клубных формирований, в которых заняты более 3 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU