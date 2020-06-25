Вице-премьер России Марат Хуснуллин осмотрел маршрут будущей автотрассы Москва-Казань
Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин оценил маршрут будущей платной автотрассы Москва-Казань. Сделал он это, сидя в вертолете.
- Осмотрел всю трассировку трассы Москва – Казань. Проект масштабный, поэтому решил своими глазами оценить маршрут будущей трассы, - написал Хуснуллин на своей странице в социальной сети.
Фото: @maratkhusnullin_
Фото: @maratkhusnullin_
Напомним, в начале текущего года трассировка автодороги Москва-Казань была изменена. В связи с этим говорили и о росте стоимости проекта, который ранее оценивался в 540-550 миллиардов рублей.
На общую протяженность дороги, которая относится к международному транспортному маршруту «Европа- Западный Китай», изменения не повлияют. Она останется равна 729 километрам.
ИСТОЧНИК KP.RU