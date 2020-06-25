2020-06-25T12:04:22+03:00
Общество

Вице-премьер России Марат Хуснуллин осмотрел маршрут будущей автотрассы Москва-Казань

Фотографии из салона вертолета он опубликовал на своей странице в социальной сети [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: @maratkhusnullin_Фото: @maratkhusnullin_
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Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин оценил маршрут будущей платной автотрассы Москва-Казань. Сделал он это, сидя в вертолете.

- Осмотрел всю трассировку трассы Москва – Казань. Проект масштабный, поэтому решил своими глазами оценить маршрут будущей трассы, - написал Хуснуллин на своей странице в социальной сети.

Фото: @maratkhusnullin_

Фото: @maratkhusnullin_

Фото: @maratkhusnullin_

Фото: @maratkhusnullin_

Напомним, в начале текущего года трассировка автодороги Москва-Казань была изменена. В связи с этим говорили и о росте стоимости проекта, который ранее оценивался в 540-550 миллиардов рублей.

На общую протяженность дороги, которая относится к международному транспортному маршруту «Европа- Западный Китай», изменения не повлияют. Она останется равна 729 километрам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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