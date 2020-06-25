2020-06-25T11:06:33+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах пропал 36-летний мужчина, который болен эпилепсией

О судьбе Юрия Федорова ничего не известно с 22 июня
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"
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В Набережных Челнах начались активные поиски 36-летнего Юрия Федорова. Мужчина, являющийся инвалидом первой группы, убежал в неизвестном направлении 22 июня примерно в 11.30. В последний раз его видели в районе 28 комплекса. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательных отрядов, отмечая, что Юрий болен эпилепсией.

Известно, что мужчина ростом около 180 сантиметров имеет худощавое телосложение и короткие темно-русые волосы. На момент пропажи на нем была розовая футболка, красная олимпийка, черные манжеты и черные туфли. Ни документов, ни телефона при себе пропавший не имеет.

Просим всех, кто видел Юрия Федорова, сообщить об этом по телефонам: 8 (855) 237-96-00, 8 (855) 239-66-57, 8-906-124-04- 49 или 8-987-210-16-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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